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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM300 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.
Het is natuurlijk het mooiste om Full HD-video's op een HD-TV te bekijken. Maar als u de video toch wilt e-mailen of online met anderen wilt delen, dan zult u het grote HD-bestand moeten comprimeren en in een e-mailvriendelijke indeling moeten omzetten. Door in twee indelingen op te nemen, maakt uw camcorder het u makkelijk. Zet de functie aan en uw video's worden gelijktijdig in twee indelingen opgenomen: Full HD (1080p) en de e-mailvriendelijke indeling QWVGA (240p). Hiermee kunt u niet alleen optimaal genieten van uw video's op uw HD-TV, maar deze ook online delen met vrienden en familie.
Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM300BL Videocámara de alta definición
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM300BL Videocámara de alta definición