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        Niet meer leverbaar

        HD-camcorder

        CAM150PK/00

        Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

        De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.

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        Zelfs in water of bij sneeuw

        Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

        Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

        Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

        Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

        Extra lange levensduur van de batterij voor een lange opnametijd

        Compact en slank ontwerp, zodat het apparaat makkelijk in uw zak past

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        • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
        • Tips voor een gezonde levensstijl.