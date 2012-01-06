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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM110BU/00

3.4

| (82) Reviews & awards

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.

Bekijk alle voordelen

Met geavanceerde beeldstabilisatie

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

82

Reviews & awards

06/01/2012

België

België

op en top kwaliteit

Ben er zeer tevreden over. Gemakkelijk in gebruik. Mooie foto's, helder en prachtige video kan je maken. Eenvoudig te gebruiken op computer of laptop. Zeker een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

10/12/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

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