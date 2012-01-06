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Niet meer leverbaar
CAM110BU/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
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3.4
van 5
82
Reviews & awards
mira
06/01/2012
België
op en top kwaliteit
Ben er zeer tevreden over. Gemakkelijk in gebruik. Mooie foto's, helder en prachtige video kan je maken. Eenvoudig te gebruiken op computer of laptop. Zeker een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
10/12/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder