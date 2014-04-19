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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2280/12

3.2

| (32) Reviews & awards

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • Bluetooth®

  • 20W

Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

32

Reviews & awards

19/04/2014

Nederland

Nederland

Uitstekend apparaat met veel mogelijkheden

Prachtig design, veel mogelijkheden, ben er zeer tevreden mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Micromuzieksysteem

22/07/2015

België

België

Geverifieerde koper

Très bon rapport qualité prix

Très bel effet dans un interieur épuré. Sobre et passe partout.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microchaîne

05/07/2016

España

España

Geverifieerde koper

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microcadena

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microcadena

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