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Niet meer leverbaar
BTM2280/12
Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.
Bluetooth®
20W
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.
3.2
van 5
32
Reviews & awards
Mister14
19/04/2014
Nederland
Uitstekend apparaat met veel mogelijkheden
Prachtig design, veel mogelijkheden, ben er zeer tevreden mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Micromuzieksysteem
Fani
22/07/2015
België
Geverifieerde koper
Très bon rapport qualité prix
Très bel effet dans un interieur épuré. Sobre et passe partout.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microchaîne
jarosell
05/07/2016
España
Geverifieerde koper
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microcadena
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2280 Microcadena