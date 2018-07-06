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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en MP3 Link, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.
Bluetooth
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
3.9
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne
Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne
lede
12/07/2013
France
Geverifieerde koper
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2056 Microchaîne