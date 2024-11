Geavanceerde functies tegen inbranding, tegen spookeffecten

Er is een beschermende pixelverschuivingsfunctie geïmplementeerd. Wanneer het beschermingsmechanisme is geactiveerd, worden pixelposities in het schermbeeld automatisch verschoven om spookeffecten te voorkomen. Daarna wordt de inbrandingsherstelfunctie geactiveerd. Afhankelijk van het model worden spookeffecten verwijderd door een volledig wit signaal gedurende enige tijd op het hele paneel toe te passen of door het beeld om te draaien om hetzelfde resultaat te verkrijgen.