Geavanceerde functie tegen inbranden

Stilstaande beelden die lang op het scherm worden weergegeven, veroorzaken mogelijk een "spookeffect" of het inbranden van het LCD-scherm. Hoewel het inbranden van LCD-schermen niet permanent is, kunt u het beter voorkomen, vooral op plaatsen waar inhoud 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven.