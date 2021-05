Modus 2-in-1 en modus voor Alleen zuiveren, met automatische en handmatige modus

Schakel met één druk op de knop tussen de modi 2-in-1-modus en Alleen zuiveren. In de automatische modus kiezen de sensoren op intelligente wijze de juiste snelheid voor uw huis. Gebruik uw luchtzuiveraar in een van de automatische modi (algemeen of allergeen), in de slaapstand of kies uit 4x snelheidsniveaus: snelheid 1, 2, 3 en Turbo - om de luchtstroom en het geluidsniveau volledig onder controle te houden.