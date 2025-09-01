Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
    Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
      PureProtect Quiet 2200-serie Slimme luchtreiniger

      AC2220/10

      Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.

      Geniet thuis van schone, veilige lucht met onze stilste zuiveraar. Hij verwijdert binnen enkele minuten 99,97% van alle allergenen en verontreinigende stoffen met zo min mogelijk energie en geluid. Het strakke design en de slimme bediening passen naadloos in uw huis en leven.

      Dit product
      PureProtect Quiet 2200-serie
      PureProtect Quiet 2200-serie

      Slimme luchtreiniger

      Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.

      Vangt effectief allergenen en verontreinigende stoffen op.

      • Zuivert de lucht in kamers tot 109 m²
      • Onze stilste zuiveraar
      • Filterlevensduur van 3 jaar
      • Clean Air Delivery Rate (CADR) 420 m³/u
      • HEPA-filter en actievekoolstoffilter
      Grondige reiniging van kamers tot 109 m²

      Grondige reiniging van kamers tot 109 m²

      Dankzij krachtige filtering tot 420 m³/u (CADR) (1) worden ruimtes tot 109 m² eenvoudig gezuiverd en kan een kamer van 20 m² in minder dan 7 minuten worden schoongemaakt (2).

      Onze stilste luchtzuiveraar, ontworpen voor minimaal geluid

      Onze stilste luchtzuiveraar, ontworpen voor minimaal geluid

      Ervaar onze stilste luchtzuiveraar met SilentWings-technologie. Ons ventilatorontwerp is geïnspireerd op de geluidloze vleugelslag van uilen en zuivert met slechts 13 dB(A).

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-lagig filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!

      Duurzaam filter dat 3 jaar meegaat

      Duurzaam filter dat 3 jaar meegaat

      De originele filters zorgen 3 jaar voor optimale prestaties (5), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.

      Creëer een schone en geruststellende slaapomgeving met een nachtlampje

      Creëer een schone en geruststellende slaapomgeving met een nachtlampje

      Stel grondige luchtzuivering van de slaapkamer in voordat de kinderen naar bed gaan. Daarna wordt de stille slaapmodus geactiveerd en gaat er een nachtlampje branden. Kinderen voelen zich gerustgesteld en ouders kunnen gerust slapen.

      Vangt 99,99% van alle allergenen van stof, pollen of huisdieren op

      Vangt 99,99% van alle allergenen van stof, pollen of huisdieren op

      Mensen met een allergie worden de hele dag door beschermd. Verwijdert 99,99% van de stofmijten, pollen, huisdierallergenen en schimmelsporen (6), bekende triggers voor allergieën of hooikoortssymptomen (7). ECARF-gecertificeerd en allergievriendelijk.

      Vermindert effectief virussen en bacteriën in de lucht

      Vermindert effectief virussen en bacteriën in de lucht

      Verwijdert 99,9% van alle virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht. Onafhankelijk getest op het verwijderen van het influenzavirus H1N1 (8) en stafylokokken (9).

      Vangt geurtjes en gasvormige verontreinigende stoffen op

      Vangt geurtjes en gasvormige verontreinigende stoffen op

      De Active Carbon-laag vangt luchtjes op en verwijdert meer dan 95% van gasvormige verontreinigende stoffen die van invloed zijn op de lucht in huis (10): stikstofdioxide uit industriële en verkeersverontreiniging, tolueen of vluchtige organische stoffen (VOS) uit huisverf, schoonmaakmiddelen en meubels. Veilig en effectief: er worden geen ionen, chemische stoffen of ozon uitgestoten.

      Lager energieverbruik dan een lamp

      Lager energieverbruik dan een lamp

      Geniet van schonere lucht en houd uw energierekening laag. Op maximale kracht gebruikt de luchtzuiveraar 28 W, wat minder is dan een gloeilamp.

      Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan

      Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan

      De Aerasense-technologie scant de lucht 1000x per seconde om verontreinigende stoffen en gassen te detecteren. De technologie toont in realtime de luchtkwaliteit op het display of in de app. In de automatische modus kiest het apparaat op intelligente wijze de juiste snelheid voor elke situatie.

      Bedien uw zuiveraar met de Philips Air+-app

      Bedien uw zuiveraar met de Philips Air+-app

      Koppel de luchtzuiveraar met de Air+-app om de luchtkwaliteit binnen en buiten te controleren, het apparaat op afstand te bedienen en voor spraakopdrachten via Google en Alexa. Selecteer de Auto+-modus in de app om te profiteren van AI-technologie die zich aanpast aan uw routine, terwijl geluid en energieverbruik zo minimaal mogelijk blijven.

      Ga slapen en word wakker met frisse, schone lucht

      Ga slapen en word wakker met frisse, schone lucht

      Gebruik de Fresh Wake-up-modus om de zuiveringssnelheid langzaam te verhogen in aanloop naar de door u ingestelde wektijd. 's Nachts reinigt de Fresh Bedtime-modus uw kamer grondig voordat u naar bed gaat en gaat er een sfeervol, warm nachtlampje branden.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Kleur
        Arctic White
        Internetverbinding
        Ja (Air + app)
        Spraakbediening
        Ja (Alexa, Google Home)

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        28 W
        Luchtkwaliteitssensoren
        PM2,5
        Min. geluidsniveau
        13 dB
        Max. geluidsniveau
        45 dB

      • Prestaties

        CADR (Clean air delivery rate) (deeltjes, GB/T)
        420 m³/u
        Filterlagen
        HEPA-filter, actievekoolstoffilter, voorfilter
        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron
        Maximale grootte van ruimte
        109 m²

      • Gebruiksgemak

        Snoerlengte
        1,5 m
        Planner
        Ja (in app)
        Automatische modus
        Ja
        Slaapmodus
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (5 niveaus)
        Automatisch dimmen van display
        Ja
        Sfeervol nachtlampje
        Ja
        Luchtkwaliteitsfeedback
        Kleurenring, numeriek
        Aanbevolen vervanging van filter
        3 jaar

      • Veiligheidsvoorziening

        Kinderslot
        Ja

      • Energie-efficiëntie

        Voltage
        100-240 V

      • Onderhoud

        Service
        2 jaar wereldwijde garantie

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        FY2200/30

      • Gewicht en afmetingen

        Afmetingen van het product (b x d x h)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Gewicht van het product
        4,1 kg
        Afmetingen verpakking (L x B x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Gewicht (incl. verpakking)
        5,72 kg

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • (1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk laboratorium volgens GB/T18801-2022
      • (2) Berekend volgens de NRCC-54013-standaard
      • (3) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m.
      • (4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA-instituut
      • (5) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik
      • (6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door extern laboratorium, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur
      • (9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij
      • (10) Getest in een extern GMT-laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur.

