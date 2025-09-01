Vangt geurtjes en gasvormige verontreinigende stoffen op

De Active Carbon-laag vangt luchtjes op en verwijdert meer dan 95% van gasvormige verontreinigende stoffen die van invloed zijn op de lucht in huis (10): stikstofdioxide uit industriële en verkeersverontreiniging, tolueen of vluchtige organische stoffen (VOS) uit huisverf, schoonmaakmiddelen en meubels. Veilig en effectief: er worden geen ionen, chemische stoffen of ozon uitgestoten.