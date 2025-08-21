De PureProtect Mini uit de 900-serie Luchtreiniger is bij gebruik een erg stil apparaat waar je geen last van heb bij het slapen bijvoorbeeld. De luchtreiniger is eenvoudig te installeren, in de doos zit een handleiding. De bediening van het apparaat is heel simpel om te gebruiken en bovenop het apparaat zitten de knopjes waar je alles makkelijk mee kan bedienen. Het filter is eenvoudig te plaatsen, voor gebruik niet vergeten het plasticje er af te halen. Je kamer is ongeveer binnen 20 a 25 minuten koel. Ik heb dit mooie apparaat (Philips Luchtbevochtiger) mogen testen en ik ben er erg lyrisch over. Ik zou dit iedereen aanbevelen. De prijs is misschien een beetje boven het budget, maar je krijgt er wel wat voor terug.