ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Xenon LongerLifeXenon-garantie

85126SYC1

3.8

| (296) Reviews & awards

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.

Bekijk alle voordelen

Breid in drie eenvoudige stappen uw garantie uit van 4 naar 7 jaar

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

  • Type lamp: D2R

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.