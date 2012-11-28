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85122SYS1
Type lamp: D2S
85 V, 35W
Aantal lampen: 1
Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.
Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb