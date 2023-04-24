Andere items in de doos
- Afstandsbediening
- 2 AAA-batterijen
- Tafelstandaard
- Voedingskabel
- Snelstartgids
- Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
65PUS7008/12
Vinden. Kijken. Genieten.
Wat u ook leuk vindt, deze responsieve Smart TV vindt het snel. Van oude favorieten tot nieuwe releases, leun lekker achterover terwijl de TV alle grote streamingservices voor u doorzoekt! Het levendige beeld en meeslepende geluid maken het plaatje compleet.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
4K TV
totaal
recurring payment
Waar u ook naar kijkt, deze 4K LED-TV geeft u een helder, ultrascherp beeld met levendige kleuren. Bovendien is de TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u bij het streamen van HDR-content meer details ziet, zelfs in donkere en lichte gebieden.
U vindt het snel met onze nieuwe Smart TV. Volgt u een serie? U kunt rechtstreeks vanuit het startscherm blijven kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën bladeren, zoals actie of drama, en suggesties van de beste streamingservices bekijken, alles op één plek.
Bent u op zoek naar een TV die bij uw kamer past? Het vrijwel randloze scherm van deze 4K Smart TV past in vrijwel elk interieur en dankzij de slanke, matzwarte voetjes lijkt het alsof het scherm zweeft. Onze verpakking en invoegingen zijn gemaakt van gerecycled karton en papier.
Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI 2.1. VRR wordt ondersteund en de instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt.
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Bezig met verwerken
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.