Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit

Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.