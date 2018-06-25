Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
43PFS4131/12
Niet meer leverbaar
Hoe de volgorde van de zenders opnieuw in te stellen?
Hoe zenders (opnieuw) te installeren?
Wat te doen als de TV vast loopt of opnieuw op blijft starten (reboot en freeze)?
Wat te doen als het LED-lampje op de TV knippert in een herhalend patroon?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Hoe een muis en toetsenbord aan te sluiten op de TV?
Wat te doen als de TV niet reageert op de infrarood afstandsbediening?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-S-signaal]
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-C-signaal]
Hoe het model-/productnummer van de TV te vinden?
Hoe een Home Theatre System te verbinden met de TV?
Hoe kan een Nintendo Wii worden aagesloten op de TV?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-T-signaal]
Wat moet u doen als het bericht "Philips-server niet gevonden wordt" verschijnt?
Wat te doen als er moeilijkheden zijn bij het het maken van een draadloze verbinding?
Hoe een geluidssysteem te verbinden met de TV?
Hoe kan de software van de Philips-TV worden bijgewerkt via USB? (niet-Android TV's)
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product