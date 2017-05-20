Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
43PFS4131/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Het stijlvolle design van de Philips 4100-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de Full HD-beeldkwaliteit en een helder geluid voor een ontspannen entertainmentervaring.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Gestroomlijnd. Geavanceerd. Elegant. Nauwkeurig. Het Philips Ultra Slim-silhouet. Dat zo iets subtiels zo kan inspireren is niet verrassend, het is een verrijking van uw interieur.
Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
3.6
van 5
46
Reviews & awards
Antonovs
20/05/2017
Nederland
Prachtig beeld voor zowel nieuwe als oude video formaten
Mooie diepe kleuren, veel opties om de gewenste beeldresultaat te krijgen voor zowel nieuwe formaten ( Blu-ray ) als oude zoals Laserdisc. En omdat het ingebouwde filters heeft word het beeld zo stabiel en rustig mogelijk. En verrassend goed geluid van ingebouwde speakers.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PFS4131 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PFS4131 Ultraslanke Full HD LED-TV
oldies69
04/03/2017
Nederland
dit product is prima
Dit apparaat heeft een helder beeld en mooie kleuren vooral bij natuurfilms en onderwater uitzendingen. Zeer tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 49PFS4131 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 49PFS4131 Ultraslanke Full HD LED-TV
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.