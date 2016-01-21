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Niet meer leverbaar

4000 seriesSlanke Full HD LED-TV

32PFK4100/12

3.8

| (36) Reviews & awards

1 Prijs

Slanke Full HD LED-TV

De juiste TV voor vandaag en morgen: de slanke Full HD LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4100-serie. Ervaar levendige beelden, helder geluid en alle functies die u nodig hebt, zoals handige extra USB- en HDMI-poorten.

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TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met Digital Crystal Clear

Slanke Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

De ultrasmalle rand zorgt voor een stijlvolle omlijsting van het beeld.

De ultrasmalle rand zorgt voor een stijlvolle omlijsting van het beeld.

Traditionele TV's hebben een brede rand zoals de lijst bij een schilderij. Onze ultrasmalle rand is modern en dun.

Het nieuwe ontwerp met een open standaard zorgt voor een licht, zwevend effect.

Een televisie met moderne, verfijnde lijnen verdient een standaard die boven de gewone uitstijgt. Daarom maakten de ontwerpers bij Philips-TV deze unieke open standaard, die perfect in uw interieur past.

Digital Crystal Clear: precisie die u wilt delen

Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-7007370

Recensies

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3.8

van 5

36

Reviews & awards

21/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

goed behalve enkele puntjes

had problemen om bevoorbeeld een zender te herbenoemen. (is gelukt maar niet zoals uitgelegd in de handleiding !!) ook zenders herklasseren (volgorde naar eigen wens) gaat niet ! heb het produkt niet zelf gekocht maar kado gekregen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

19/10/2015

België

België

Geverifieerde koper

Het is een wereld van verschil met de beeldbuis TV

Ik heb te lang gewacht om de beeldbuis TV te vervangen door een platscherm TV. Het is een wereld van verschil van kleuren en beeldscherpte. Het scherm van het nieuwe toestel is nu ook groter dan voorheen, en dit is minder vermoeiend voor de ogen. Een echte weldaad!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

14/10/2015

België

België

Geverifieerde koper

uitmuntend tv-toestel

is mijn 5de tv toestel op rij van Philips en eerlijk gezegd....ongelooflijk en uitmuntende tv, opzettelijk gekozen voor géén Smarttv dus bij deze geen overaanbod van toeters en bellen Heel de familie is laaiend enthoussiast over onze "nieuwe aanwinst" en eelijk gezegd doet Philips wat ze aankondingen:zij maken inderdaad de BESTE tv's

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4100 Slanke Full HD LED-TV

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.