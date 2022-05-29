Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Signage Solutions LED-display

      Signage Solutions LED-display

      27BDL6119L/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Oneindige veelzijdigheid

      Creëer een unieke 16:9-weergave van elk formaat of zelfs een helder panoramisch beeld van 32:9, die de traditionele conformatie tart door een intrigerend modulair patroon samen te stellen. Perfecte kijkervaring voor presentaties en huisstijl.

      Bekijk alle voordelen

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle Niet-gecategoriseerd weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      LED-display

      totaal

      recurring payment

      Oneindige veelzijdigheid

      Benut mogelijkheden die grenzen overschrijden

      • 27 inch
      • Direct View LED

      Eenvoudige installatie en onderhoud met betrouwbare standaardkabels

      Sluit meerdere LED-displays op elkaar aan om de gewenste resolutie te bereiken, of het nu 4K, 8K of nog hoger is. Vergeleken met LCD-displays hebben LED-displays een hogere vernieuwingsfrequentie, waardoor de beelden vloeiender zijn. Waar u ze ook voor gebruikt, u maakt altijd een geweldige indruk met de glasheldere beeldkwaliteit.

      Betrek, inspireer en maak indruk met levendige content

      Creëer randloze videowanden in elke vorm, grootte of resolutie. Door het modulair ontwerp van de Philips Professional LED-behuizingen kunt u de installatie afstemmen op elke ruimte. Creëeruitgebreide, meeslepende installaties of maak intrigerende patronen. Creëer eenvoudig videowanden die naadloos rond deuren en andere openingen lopen.

      Hoogste kleurnauwkeurigheid en uniforme helderheid

      De led-panelen bieden een grote kleurnauwkeurigheid en een uniforme helderheid van ongeveer 97%. Dit zorgt voor een bijna perfecte beeldkwaliteit.

      Perfect beeld dankzij brede kijkhoeken

      De interne elektronica is gemakkelijk toegankelijk en vervangbaar voor service en onderhoud. De modules in de kast kunnen eenvoudig en veilig worden verwijderd met het speciale verwijdergereedschap.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Beeldformaat
        16:9
        Uniforme helderheid
        >=97%
        Helderheid na kalibratie
        650 nits
        Helderheid voor kalibratie
        750 nits
        Kalibratie (helderheid en kleur)
        Ondersteund
        Aanpassingsbereik kleurtemperatuur
        4000~9500 K (door software)
        Standaard kleurtemperatuur
        6500±500 K
        Contrastverhouding (normaal)
        3200:1
        Kijkhoek (horizontaal)
        160  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        160  graad
        Beeldverbetering
        • Dynamisch-contrastverbetering
        • Scherm met breed kleurengamma
        Plaatsing
        Horizontaal
        Beelden per seconde (Hz)
        50 en 60
        Vernieuwingsfrequentie (Hz)
        1920~3840
        Gebruik
        24/7, binnen

      • Comfort

        Gemakkelijk te installeren
        • Geleidepennen
        • Lichtgewicht
        Voedingsdoorlus
        Voor 230 V-omgevingen: 8 of minder behuizingen, voor 110 V-omgevingen: 4 of minder behuizingen
        Doorlus signaalbesturing
        RJ45

      • Vermogen

        Ingangsspanning
        AC 100~240 V (50 en 60 Hz)
        Stroomverbr. zwart scherm (W)
        < 12
        Max. stroomverbr. AC (W)
        < 65
        Max. stroomverbr. BC (W)
        <76
        Typisch stroomverbr. (W)
        < 21,7

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        -20~45  °C
        Temperatuurbereik (opslag)
        -20~50  °C
        Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]
        10~80%
        Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]
        10~85%

      • Kast

        Gebied behuizing (m2)
        0,208
        Pixels behuizing (dot)
        57.600
        Resolutie behuizing (B x H)
        320x180
        Formaat behuizing (mm)
        608x342x59
        Data-aansluiting
        RJ45
        Voedingsaansluiting
        In/uit (C14/C13)
        Aantal ontvangende kaarten
        1 x
        Specificaties ontvangende kaart
        A5S plus
        Merk ontvangende kaart
        NovaStar
        Gewicht (kg)
        5,81
        Diagonaal behuizing (inch)
        27,5
        Constructie behuizing
        Gegoten aluminium

      • Module

        LED-type
        SMD 1515 koperdraad
        Pixelsamenstelling
        1R1G1B
        Levensduur LED (uur)
        100.000
        Resolutie module (B x H pixels)
        160x90
        Pixelpitch (mm)
        1,9
        Formaat module (B x H in mm)
        303.9x170.9

      • Accessoires

        LAN-kabel (RJ45, CAT-5)
        1 stuk
        Netsnoer
        1 stuk
        Snelstartgids
        1 stuk

      • Diversen

        Garantie
        2 jaar
        Officiële goedkeuringen
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, deel 15, klasse A
        Certificering voor brandvertraging
        BS 476 Part7:1997

      • Gegevens van de verpakking

        Afmetingen van verpakking (mm)
        780x471x224
        Brutogewicht (kg)
        8,52

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.