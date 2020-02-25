Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot
Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 27 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met Full HD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color-technologie biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
4.2
van 5
59
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Ultra Wide-Color
25/02/2020
België
Geverifieerde koper
Mooi product
Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.
Voordelen
Mooie kleuren, mooi beeld.
Nadelen
Aan/uit toets achteraan het scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
claasen49
04/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen
Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was
Voordelen
beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Wielrennen
17/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super scherm
Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.
Voordelen
mooi scherm qua uiterlijk
Nadelen
geluidskwaliteit is slecht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.