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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Geniet van meer comfort en betere leesbaarheid bij het lezen van lange documenten met veel tekst. De EasyRead-modus biedt een papierachtige kijkervaring die rustiger is voor uw ogen door de kleuren en zoomniveaus van uw display aan te passen, waardoor het gevoel van lezen op echt papier wordt nagebootst, direct op uw digitale display.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
4.6
van 5
18
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Rudolfus
01/02/2022
België
Geverifieerde koper
Heel mooi beeld, heel goede prijs/kwaliteit
Ik zocht een goed en betaalbaar scherm om mijn filmpjes te monteren. Het resultaat is ver boven mijn verwachtingen. Ook handig zijn de ingebouwde LS. Dat is plaatsbesparend Heel mooi beeld in FULL-HD.
Voordelen
alles
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Date of Use 2021-01-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Date of Use 2021-01-01
trechr
01/04/2019
België
prima
goed, mooi, waardering, samenvatting, productaanbevelen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Adrianus55
29/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Heel mooie monitor
De monitor is mooi met kleuren en dunne randen. En zeer overzichtelijk
Voordelen
Alles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Date of Use 2022-10-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor
Date of Use 2022-10-29
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse