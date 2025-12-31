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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceAMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

273P3QPYEB/00

Monitor met duurzaam eco-ontwerp
De Philips PowerSensor AMVA LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
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en energiezuinige PowerSensor

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • P Line

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD AMVA-scherm

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden

DisplayPort biedt audio en video via één lange kabel

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.