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Niet meer leverbaar

QHD LED-monitor

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Reviews & awards

Kristalhelder beeld

Lever uw beste werk met de Philips 27 inch Quad HD-monitor. Kristalhelder Quad HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de trillingsvrije modus en LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.

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efficiënte prestaties voor maximale productiviteit

Kristalhelder beeld

  • B Line

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.

1,074 miljard kleuren voor vloeiende kleurgradaties en detail

1,074 miljard kleuren voor vloeiende kleurgradaties en detail

De 10-bits weergave biedt een rijke kleurdiepte met 1,074 miljard kleuren en 12-bits interne verwerking voor het reproduceren van vloeiende, natuurlijke kleuren zonder gradaties en gekleurde strepen.

IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek

IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

20

Reviews & awards

2

20/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Image très nette

Très satisfait du produit livré dans un délai très court.

Voordelen

Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum gebruik 2019-12-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum gebruik 2019-12-20

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Groß und scharf

Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.

Voordelen

scharf. leicht bedienbar

Nadelen

leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-12-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-12-23

06/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bestens

Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-11-06

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-11-06

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.