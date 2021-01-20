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Niet meer leverbaar
272B8QJEB/01
Kristalhelder beeld
Lever uw beste werk met de Philips 27 inch Quad HD-monitor. Kristalhelder Quad HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de trillingsvrije modus en LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.
B Line
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.
De 10-bits weergave biedt een rijke kleurdiepte met 1,074 miljard kleuren en 12-bits interne verwerking voor het reproduceren van vloeiende, natuurlijke kleuren zonder gradaties en gekleurde strepen.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
3.8
van 5
20
Reviews & awards
Elec1
20/01/2021
België
Geverifieerde koper
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Voordelen
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum gebruik 2019-12-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum gebruik 2019-12-20
Katsud
23/04/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Groß und scharf
Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.
Voordelen
scharf. leicht bedienbar
Nadelen
leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-12-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-12-23
Seevetal
06/12/2019
Deutschland
Bestens
Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-11-06
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-11-06
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.