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Niet meer leverbaar
241P4QPYKEB/00
P Line
61 cm (24")
Full HD-scherm
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden
Met de ingebouwde webcam en microfoon kunt u uw collega's en klanten zien en spreken. Dankzij deze eenvoudige oplossing kunt u samenwerken en delen, zodat u waardevolle tijd en reiskosten bespaart.
Recensies
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse