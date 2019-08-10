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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

De Philips PowerSensor-monitor bestaat voor 85% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit

Bekijk alle voordelen

met PowerSensor

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

  • B Line

  • 24 (61,1 cm (24,1") diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Met PowerSensor bespaart u tot 70% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 70 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

DisplayPort-uitgang voor extra displays

Met de DisplayPort-uitgang kunt u meerdere beeldschermen met hoge resolutie met slechts één kabel vanaf uw eerste beeldscherm aansluiten op de PC. Dankzij de mogelijkheid om meerdere beeldschermen in een ringnetwerk op te nemen, kunt u een geordend bureaublad creëren zonder overal te veel bedrading.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  3. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse