ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Brilliance LED-monitor met 2 ms

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

BrillianceLED-monitor met 2 ms

226CL2SB/00

Brilliance LED-monitor met 2 ms

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Software & Drivers

Smart Control-software

  • versie: V7.0.0
  • ZIP bestand, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 541.2 kB
  • 21 July 2026

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 4.2 MB
  • 21 July 2026

Veelgestelde vragen