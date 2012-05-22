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Niet meer leverbaar

BrillianceLED-monitor met 2 ms

226CL2SB/00

4.3

| (32) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Stijlvol Full HD LED-scherm met natuurlijke kleuren

Met het platte, stijlvolle 226L2 Full HD LED-scherm van de nieuwe generatie met SmartResponse Turbo (2 ms) en stijlvolle SmartTouch-toetsen worden games en films een ware belevenis

Bekijk alle voordelen

Stijlvol Full HD LED-scherm met natuurlijke kleuren

  • 54,6 cm (21,5") C-line

  • Full HD

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Slank ontwerp voor moderne look

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste Slim CCFL- of LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Premium

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces met 3D-pictogrammen. Hiermee kunnen gebruikers diverse parameters van de monitor met de muis afstellen, zoals PowerSensor, Expanded ECO-modus, ondersteuning voor laptop met plug-in voor twee monitoren, multimedia, ondersteuning voor DisplayPort, kleur, helderheid, schermkalibratie, audio enz. U vindt er zelfs een gedetailleerde ID-beschrijving van de monitor voor uw inventarisadministratie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

32

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

1

22/05/2012

Nederland

Nederland

Goede functionaliteit met de software

Manco is de "stof-aantrekkingskracht" van de voet. Is niet sotfvrij te houden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

14/01/2012

Nederland

Nederland

Zeer goede koop

Ik heb het scherm nu al een tijdje in gebruik en ik moet zeggen, het is een geweldig beeldscherm met een scherpe beeldweergave. een genot om mee te werken. Eenvoudige bestelling en snelle levering

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

09/10/2011

Nederland

Nederland

Product levert wat je zoekt

Prima produkt. Helder scherm met goede kijkhoek en scherp. De bediening om het in te stellen is niet even intuitive door de dubbel-functie toetsen maar dit doe je slechts 1-2 keer dus niet een issue. Het enige wat ik minder vond was het afhalen van be beschermingsplastiek - een hele klus en het buigen van de schremhoek voelt eng aan (ie het voelt alsof de scherm mischien kapot zal gaan).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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