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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

221B8LHEB/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Heldere beelden, efficiënte prestaties

Lever uw beste werk met de Philips 22 inch Full HD-monitor. Helder en scherp Full HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de verstelbare hoogte, de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

voor maximale productiviteit

Heldere beelden, efficiënte prestaties

  • B Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Geen energieverbruik met de ZeroWatt-schakelaar

Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner

EasyRead-modus voor lezen zoals van papier

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Voordelen

Resolution and brand

Nadelen

MacPro adaptor needed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221B8LHEB LCD monitor

Datum gebruik 2020-07-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221B8LHEB LCD monitor

Datum gebruik 2020-07-19

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  3. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.