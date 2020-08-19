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Niet meer leverbaar
Heldere beelden, efficiënte prestaties
Lever uw beste werk met de Philips 22 inch Full HD-monitor. Helder en scherp Full HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de verstelbare hoogte, de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.
B Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Voordelen
Resolution and brand
Nadelen
MacPro adaptor needed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221B8LHEB LCD monitor
Datum gebruik 2020-07-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221B8LHEB LCD monitor
Datum gebruik 2020-07-19
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.