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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

220V3AB/00

Beeld van topkwaliteit

Het mooie, dunne scherm staat voor waar gebruiksgenot. Essentiële functies als SmartContrast staan garant voor helder beeld, en de stereoluidsprekers verbeteren uw multimediabeleving. Kortom: een geweldige keuze!

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Beeld van topkwaliteit

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Ingebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureau

Er zijn twee stereoluidsprekers geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

Technische specificaties

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