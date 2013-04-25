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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

220B4LPYCS/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
De Philips PowerSensor LED-monitor bestaat voor 65% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
Bekijk alle voordelen

en energiezuinige PowerSensor

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • B Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

DisplayPort biedt audio en video via één lange kabel

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

25/04/2013

Suisse

Suisse

qualité prix exellent

Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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