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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

200V4LSB/00

4.3

| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 20 (49,5 cm (19,5") diag.)

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Kleine omvang bespaart ruimte

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

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Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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