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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

19S4LCS/00

Duurzame productiviteit
De ergonomische Philips LED-bedrijfsmonitor bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
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dankzij energiezuinige en ergonomische LED-monitor

Duurzame productiviteit

  • S Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

Laag instelbare monitor voor maximaal leescomfort

Laag instelbare monitor voor maximaal leescomfort

De Philips-monitor kan dankzij de geavanceerde SmartErgoBase bijna tot bureauniveau worden verlaagd voor een comfortabele kijkhoek. Dit is ideaal als u een bril met bifocale, trifocale of progressieve lenzen draagt bij werkzaamheden op de computer. Bovendien kunnen gebruikers van verschillende lengten de hoek en hoogte van de monitor naar wens instellen, voor minder vermoeidheid en een betere ergonomie.

Technische specificaties

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