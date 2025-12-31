Laag instelbare monitor voor maximaal leescomfort

De Philips-monitor kan dankzij de geavanceerde SmartErgoBase bijna tot bureauniveau worden verlaagd voor een comfortabele kijkhoek. Dit is ideaal als u een bril met bifocale, trifocale of progressieve lenzen draagt bij werkzaamheden op de computer. Bovendien kunnen gebruikers van verschillende lengten de hoek en hoogte van de monitor naar wens instellen, voor minder vermoeidheid en een betere ergonomie.