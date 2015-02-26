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  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

190V4LAB/00

4.1
| (23) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 48,3 cm (19")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Krachtig geluid met 2 x 2 W RMS-luidsprekers

Geniet van al uw multimedia en sociale toepassingen met stereogeluid. Deze ingebouwde luidsprekers klinken niet alleen geweldig, ze verlossen u ook van een wirwar van externe kabels en besparen bovendien waardevolle ruimte op uw bureau.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

23

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

1

26/02/2015

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.

Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

06/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat

slechte handleiding ..................zeer beknopte info

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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