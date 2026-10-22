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Niet meer leverbaar
190BW9CS/00
Ergonomische zakelijke breedbeeldmonitor met hoge resolutie
De Philips Brilliance 190BW9 biedt betere breedbeeldprestaties op zakelijk niveau. De prestaties liegen er dan ook niet om: een hoge resolutie van 1680 x 1050 voor de allerbeste LCD-beeldkwaliteit, Compact Ergo Base, geïntegreerd geluid, geoptimaliseerd voor Vista en een milieuvriendelijk ontwerp.
48 cm (19") breedbeeld
WSXGA+
Via de USB-poort kan de gebruiker eenvoudig Plug & Play-multimedia-apparaten zoals USB-geheugenapparaten, camera's, draagbare HDD's, webcams, PDA's, printers en vele andere apparaten met een USB-aansluiting aansluiten. Via de handige USB 2.0-poort op de monitor kunnen USB 2.0-signalen worden doorgevoerd naar de computer. Houd er rekening mee dat apparaten zoals camera's en HDD's mogelijk afzonderlijk moeten worden ingeschakeld, omdat deze meer voeding nodig hebben dan de USB-poort op de monitor kan leveren.
De Vista-monitoren van Philips zijn speciaal geschikt voor de levendige en opwindende weergave van het nieuwe, visueel geavanceerde en veeleisende besturingssysteem van Windows en zijn ontworpen om uw entertainmentervaring te verbeteren. De monitoren zorgen voor een hogere productiviteit en controle, zowel thuis als op kantoor, en maken het bekijken, zoeken en organiseren van informatie voor werk of ontspanning snel, efficiënt en eenvoudig.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
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