Extra heldere signalen voor extra veiligheid

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Heldere signaallampen zorgen ervoor dat mensen u goed kunnen zien en zorgen zodoende voor extra veiligheid. Of het nu gaat om keren, parkeren of stoppen, Philips Vision LED-signaallampen bieden de prestaties die u nodig hebt, zodat andere weggebruikers de extra tijd hebben die essentieel is om te reageren op uw bewegingen.