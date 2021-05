Philips AVENT - Is my baby getting enough milk?

De meeste moeders hebben geen moeite met borstvoeding en produceren genoeg melk voor hun baby. Maar het kan best lastig zijn om te meten hoeveel melk je baby bij elke voeding binnenkrijgt. Hier vind je een paar eenvoudige signalen die je laten weten dat je baby goed gevoed wordt:

Je baby laat zich gemakkelijk aanleggen en zuigt goed

Je baby wordt ten minste zes tot acht keer per etmaal gevoed

Je baby maakt een actieve en alerte indruk en is tevreden na de voeding

Je baby heeft vaak een schone luier nodig

Baby's verliezen na de geboorte vaak wat gewicht, maar baby's die borstvoeding krijgen, zijn na twee weken meestal weer op hun geboortegewicht en komen dan gemiddeld 100 tot 200 gram per week aan. Weeg je baby niet te vaak, want de groei gaat niet altijd even gelijkmatig.

If your baby has a low birth weight (under 5lb 9oz) or if you have had a difficult delivery, ask your Healthcare Professional to help you establish breastfeeding and check your baby’s weight in the early weeks.