Philips AVENT - Advice for breastfeeding

Als de melkproductie eenmaal op gang is gekomen (twee tot vijf dagen na de bevalling), is het belangrijk dat je je baby stimuleert de eerste borst helemaal leeg te drinken voordat je de andere borst aanbiedt. Op deze manier krijgt je baby de voedzame achtermelk binnen die zorgt dat hij zich voldaan voelt en aankomt in gewicht. Maar laat je baby beslissen, want niet alle baby's willen de tweede borst.

Help je baby de borst helemaal leeg te drinken door de kleine te stimuleren als hij of zij al snel slaperig wordt. Verander van houding, trek een laagje kleding uit of kietel een beetje om hem of haar weer wakker te maken.

Hoe lang een voeding duurt, is bij elke baby en moeder anders. Het kan variëren van 10 - 40 minuten, afhankelijk van de leeftijd van de baby, de techniek en je toeschietreflex.