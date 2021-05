Philips AVENT - Chunkier food choices for your baby

Het is goed om je baby aan te moedigen zelf te eten, ook al moet je zo nu en dan nog even helpen. Als je afwisselend eten op tafel zet, met verschillende kleuren of texturen, help je de aandacht van je baby vast te houden bij het ontdekken van nieuwe soorten voedsel.

Een babybuikje is snel gevuld, dus hoewel baby's energie nodig hebben om te groeien, is het beter geen maaltijd te geven die alleen uit vezelrijke voeding bestaat, zoals bruin brood of volkorenbrood.



Vetten zijn ook belangrijk voor de energieproductie en bevatten waardevolle vitaminen, zoals vitamine A. Geef daarom geen magere melk, kaas en yoghurt aan baby's jonger dan 2 jaar.

Tijdens het tweede levensjaar weigeren baby's vaak nieuw eten of eten dat ze eerder wel lustten. Het goede nieuws is dat als je tijdens deze periode veel verschillende voeding aanbiedt, de kans kleiner is dat ze op latere leeftijd door deze moeilijke fase gaan.



Zelfs als het toch lastige eters worden, leren de meeste kinderen uiteindelijk de dingen te eten die ze hun ouders en andere kinderen zien eten. Je kunt daarom het beste zo vaak mogelijk samen met je baby en eventueel nog andere kinderen eten. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.