Philips AVENT - Common baby health complaints

Obstipatie wordt omschreven als moeite met, vertraging van of pijn bij de ontlasting.

In de eerste drie tot vier maanden horen baby's regelmatig zachte, heldergele ontlasting te hebben, minstens twee tot drie keer per dag. Vanaf drie tot vier maanden heeft de baby minder vaak ontlasting en het is niet ongebruikelijk dat er dagen voorbijgaan zonder volle luier. Zolang de baby gezond en vrolijk is, is er geen reden tot bezorgdheid. Vanaf dat je vast voedsel gaat geven, kan de frequentie en de kleur van de ontlasting veranderen.

Obstipatie komt zelden voor bij baby's die borstvoeding krijgen, maar als dit wel het geval is, kan het zijn dat je baby niet genoeg melk krijgt. Dit kan komen doordat de baby niet goed zuigt of omdat je de baby niet goed aanlegt. Vraag de verloskundige of het consultatiebureau om te controleren of je goed aanlegt en of de baby goed zuigt.

Bij baby's die flesvoeding krijgen, komt obstipatie vaker voor. Baby's die overstappen van borstvoeding op flesvoeding ontwikkelen vaak obstipatie. Een oorzaak hiervan kan het calciumzout in de flesvoeding zijn, dat de ontlasting bij sommige baby's harder maakt. Andere oorzaken kunnen zijn: