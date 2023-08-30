Hoe moet ik mijn Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing ontkalken?

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Lees het onderstaande artikel om het model van uw Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing model te vinden en volg de juiste ontkalkingsroutine.
Draagbare stomer:
Om het model van uw draagbare Philips-stomer te vinden en de juiste ontkalkingsroutine te volgen, kunt u uw gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer onder het waterreservoir, op de achterkant van het handvat of onder de stoomkop zien (zie afbeeldingen A en B). Voorbeelden van modelnummers zijn: STH7030/10, GC801/10.
Stomer met standaard:
Om het model van uw Philips-stomer met standaard te vinden en de juiste ontkalkingsroutine te volgen, kunt u uw gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer onder de voet van de stomer met standaard bekijken (zie afbeelding C). Voorbeelden van modelnummers zijn: STE3170/80, GC482/27.
Na verloop van tijd kan uw apparaat kalkaanslag opbouwen. Hoe harder het water in uw gebied, hoe sneller kalkverontreinigingen kunnen ontstaan en hard worden. Door uw Philips-kledingstomer om de 1-2 maanden te ontkalken, kunt u bruine vlekken, bruin water en lekkage voorkomen. Regelmatig schoonmaken houdt de stoomproductie op het maximale niveau en verlengt de levensduur van uw apparaat.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serie (GC800, GC801, GC810).
Opmerking: Bij regelmatig gebruik moet uw kledingstomer ongeveer een keer per maand worden geleegd of ontkalkt. Als het water in uw woongebied erg hard is, moet u dit vaker doen.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: 7000-SERIE (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Opmerking: Bij regelmatig gebruik moet uw kledingstomer ongeveer een keer per maand worden geleegd of ontkalkt. Als het water in uw woongebied erg hard is, moet u dit vaker doen.
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: All-in-One 8600 series(AIS8540) | All-in-One 8000 series (GC628, GC629) | Protouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | Protouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Dankzij het gepatenteerde motorontwerp van Philips hoeft u uw apparaat niet te ontkalken. De weegschaal wordt automatisch afgeschilferd en intern opgeborgen in de voet van het apparaat. We hebben deze ruimte speciaal ontworpen om de weegschaal op te slaan, zodat u verder niets hoeft te doen.
u kunt zoveel stomen als u wilt met gewoon kraanwater of gedistilleerd/gedemineraliseerd water als u in een gebied woont met hard water (u kunt ook 50% gedemineraliseerd water vermengd met kraanwater gebruiken).
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506)
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x en GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000-serie (STE31xx).
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Opmerking: Bij regelmatig gebruik moet u uw kledingstomer om de 2 weken ontkalken.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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