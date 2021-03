Instructies om de Philips Avent-handkolf in elkaar te zetten

1. Plaats het witte ventiel via de onderkant in de borstkolf. Duw het ventiel zo ver mogelijk naar binnen (afb. 1).

2. Schroef het kolfgedeelte rechtsom op de fles tot het goed vast zit (fig. 2).

3. Plaats de basis in het siliconenmembraan. Zorg ervoor dat de basis er volledig in wordt geduwd ( afb. 3).

4. Plaats het siliconenmembraan via de bovenkant in het kolfgedeelte. Zorg ervoor dat het membraan goed rond de rand zit door het membraan met je vingers omlaag te drukken tot het een perfecte afdichting vormt (fig. 4).

5. Bevestig het handvat op het membraan met de basis door de opening in het handvat over het uiteinde van de basis te haken. Duw het handvat omlaag op het kolfgedeelte tot het op zijn plaats klikt (fig. 5).

6. Plaats het kussen in het kolfgedeelte en controleer of de rand het kolfgedeelte afdekt. Duw het binnenste deel van het kussen in de trechter tegen de lijn die met een pijl is aangegeven. Zorg ervoor dat de randen van het kussen het kolfgedeelte goed afdichten (afb. 6).