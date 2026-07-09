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Philips-ondersteuning

Wat doet de Coolshot-functie van mijn Philips-föhn?

De Coolshot-functie van je Philips-föhn geeft koele lucht af. Gebruik deze functie als je bijna klaar bent met het drogen van je haar om je kapsel te fixeren en een glanzend resultaat te krijgen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHD720/13 , BHD628/00 , HP4993/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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