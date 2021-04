Het waterreservoir is bevestigd in een verkeerde positie

Zorg dat het waterreservoir van uw Philips-waterstofzuiger altijd met de microfiberdoek recht omhoog of recht omlaag wordt vastgehouden. Als u het waterreservoir anders plaatst, is het mogelijk dat het water in het waterreservoir snel door de bevochtigingsstrip stroomt op de bodem van het waterreservoir.