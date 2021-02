Deze bekroonde Philips-monitor is DisplayHDR 400-gecertificeerd en biedt scherpe, levensechte 4K-beelden. De monitor is voorzien van alle poorten, plus USB-C-connectiviteit met één kabel. Eenvoudig kabelbeheer zorgt voor een strakke installatie. De SmartErgo-voet maakt ergonomische aanpassingen mogelijk.