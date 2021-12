Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat haarverf of de chemicaliën die bij een permanentje worden gebruikt schadelijk zijn voor je baby. Aan de andere kant is bij dierproeven wel bewezen dat de chemicaliën in haarverf en een permanentje in zeer hoge doses (50x de hoeveelheid gebruikt in haarsalons) kankerverwekkend kunnen zijn of voor genetische afwijkingen kunnen zorgen.

Het onnodige gebruik van chemicaliën tijdens je zwangerschap - met name op de hoofdhuid waar ze meteen in de bloedbaan terechtkomen - moet zo veel mogelijk worden voorkomen, maar het is nooit aangetoond dat highlights of een permanentje schade kunnen veroorzaken. Veel vrouwen kiezen er dan ook voor om hun kapsels bij te houden tijdens hun zwangerschap. Onze mening? Ga op je eigen gevoel af.