De juiste voeding voor jou en je baby tijdens de zwangerschap

Zalm, lichte tonijn en forel zit vol omega 3-vetzuren en vitamine B en is ook een goede bron van eiwitten. Maar let op: het is niet goed om er te veel van te eten. Vis die veel kwik bevat, kan beter helemaal worden vermeden, zoals haai, zwaardvis, tegelvis en makreel. Als je dol bent op vis en schelp- en schaaldieren, kan je arts je vertellen wat de beste keuze is voor jou en je kindje.

Verhit al je eten goed en vermijd etenswaren die niet voldoende verhit zijn. Deze aanpassingen aan je dieet helpen jou en je baby gezond de zwangerschap door te komen.

Geschreven door Team Health & Parenting