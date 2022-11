1. Gebruik ‘babyveilige’ eco-verf

Gewone verf (zelfs op waterbasis) bevat vluchtige organische stoffen, chemicaliën en schimmelwerende middelen. Niet echt ideaal met een baby in huis. Overweeg daarom over te stappen op eco-verf die gemaakt is van natuurlijke ingrediënten. Sommige eco-verven zijn milieuvriendelijker dan andere, dus doe vooraf wat onderzoek om de meest duurzame en kindveilige verf te vinden. Gelukkig hoeft u met eco-verf geen concessies te doen aan de kwaliteit. Daarnaast wordt deze verf in verschillende kleuren geleverd en als net zo duurzaam gezien als conventionele verf. Win-win dus.