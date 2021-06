5. Hoe weet ik of mijn baby genoeg melk krijgt?

Borstvoeding is op sommige vlakken best geheimzinnig. Er is geen vaste manier om er achter te komen hoeveel melk je baby drinkt, maar er zijn mijlpalen die je kunt gebruiken om na te kijken of hij of zij genoeg krijgt:

Je kindje wordt zwaarder zodra het je melk binnenkrijgt

Rond dag tien à veertien heeft je kleintje zijn of haar geboortegewicht weer bereikt

Je baby blijft gestaag en naar verwachting aankomen

Wat je hieruit kunt concluderen? De beste indicatie zijn die lekkere, dikke wangetjes. Een blije, alerte en groeiende baby is het beste teken dat je voldoende melk produceert.

6. Ik slik medicijnen. Kan ik nog steeds borstvoeding geven?

Veel medicijnen kunnen worden genomen als je borstvoeding geeft, maar het is altijd verstandig om dit na te vragen bij je apotheker.

Hoe zit het met alcohol?

Het is het beste om geen alcohol te drinken als je borstvoeding geeft. Je zorgdeskundige kan je hier specifiekere adviezen over geven.

En cafeïne dan?

Eén of twee cafeïnehoudende drankjes kunnen over het algemeen geen kwaad. Dit kan koffie, thee of een glas frisdrank zijn. Te veel cafeïne kan er wel voor zorgen dat je baby prikkelbaar wordt of niet kan slapen.

7. Heeft mijn baby nog ander drinken nodig?

De eerste pak 'm beet zes maanden van zijn of haar leven heeft je baby alleen borstvoeding nodig. Bedankt, moedermelk!

8. Kan ik borstvoeding combineren met andere manieren van voeden?

Normaal gesproken duurt het vanaf de aanvang van de borstvoeding ten minste drie tot zes weken voor je een goede melkvoorraad hebt ontwikkeld, en voordat je baby goed gaat drinken. Dit betekent dat het introduceren van een fles in de eerste weken ervoor kan zorgen dat de borstvoeding al snel ophoudt. Zodra je borstvoeding tot stand hebt gebracht is het voor de meeste baby's geen probleem om om te schakelen tussen de borst en de fles als dit je voorkeur heeft. Het is het beste om een fles te gebruiken die specifiek is ontworpen voor gecombineerd voeden. Je zorgdeskundige kan je nog extra advies geven over het aanvangen met flesvoeding.