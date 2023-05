Gebruik van het juiste type water helpt de levensduur van de All-in-One 8500-serie te verlengen. Hier volgen wat tips en trucs:



Het apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u echter in een gebied met hard water woont, kan zich snel kalkaanslag ophopen. Als dit het geval is, kunt gedestilleerd of gedemineraliseerd water proberen (50% gedemineraliseerd water gemengd met kraanwater kan ook).



Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de wasdroger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Deze zijn niet alleen onveilig, maar kunnen ook waterspetters, bruine vlekken of schade aan de All-in-One 8500-serie veroorzaken.



Om uw kleren een frisse geur te geven, kunt u het volgende proberen:



Geparfumeerde wasverzachter gebruiken in de was

Essentiële oliën (aroma's) gebruiken tijdens het wassen

Uw kleding met geparfumeerd water besproeien na het strijken of stomen