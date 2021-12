Schoonheidsdag thuis in 3 eenvoudige stappen

Thuis een schoonheidsdag organiseren kan net zo ontspannend en rustgevend zijn als een dag op een kostbare locatie. Het organiseren van dergelijke 'tijd-voor-mijzelf'-sessies is in die zin belangrijk, dat het u helpt weer in contact te komen met uzelf en te genieten van het huidige moment. Bovendien, als u uzelf op de eerste plaats zet en nadenkt over uw behoeften, helpt dat ook uw relaties met de mensen om u heen te versterken. Nu u alles weet over de voordelen van een schoonheidsdag thuis, hoeft u alleen nog maar een datum te prikken. En de bonus: deze salon is altijd open!

Creëer een rustgevende omgeving. Een van de eerste dingen die u moet bedenken als u een schoonheidsdag thuis organiseert, is het creëren van een echte spa-sfeer. Plaats bijvoorbeeld enkele van uw favoriete kaarsen in de ruimte waar u uw schoonheidsdag houdt. Voor de ultieme spa-ervaring, kunt u etherische oliën kiezen waarvan u weet dat deze een rustgevende invloed op u hebben.



Draag comfortabele kleding. Dit is het perfecte moment om uw favoriete donzige slippers te dragen en een badjas aan te trekken. Gun het uzelf dat u zich comfortabel en ontspannen voelt. Om de sfeer nog serener te maken, kunt u een afspeellijst met rustgevende muziek kiezen, met bijvoorbeeld natuurgeluiden zoals ruisende wind of regen in een bos.

Kies de juiste behandelingen. Een schoonheidsdag thuis is simpelweg niet compleet zonder enkele welverdiende doe-het-zelf-schoonheidsbehandelingen. Dat kan een voetspa-sessie of een gezichtsbehandeling zijn, als u uzelf deze kleine cadeaus geeft, kan dat u helpen ook meer aan anderen te geven.