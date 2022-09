Beter slapen: slapend op weg naar een productieve dag

Slaap is onvervangbaar



Snelle oplossingen, zoals koffie en energiedranken, zijn populaire tactieken om een slechte nachtrust op te vangen. Hoewel veel slechte slapers zweren bij cafeïne, waarvan is bewezen dat het de prestaties in bepaalde gevallen daadwerkelijk verbetert, wijst Dr. White op een aantal negatieve bijwerkingen. Cafeïne verhoogt de hartslag en bloeddruk en heeft een vochtverlagend effect. Daarnaast is het geen voldoende en vergelijkbare vervanging voor slaap. Het biedt namelijk niet dezelfde voordelen, zoals het verbeteren van het geheugen en het verwijderen van giftige eiwitten uit de hersenen. In plaats van te vertrouwen op stimuli, raadt Dr. White het volgende aan om de slaap te verbeteren: Breng zeven uur door in bed. Het is onmogelijk om zeven uur te slapen als je maar zes uur in bed ligt.

Het is onmogelijk om zeven uur te slapen als je maar zes uur in bed ligt. Houd er goede slaapgewoonten op na. Ga bijvoorbeeld, indien mogelijk, zoveel mogelijk op dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde tijd op, en vermijd cafeïne en alcohol vlak voor het slapengaan.

Ga bijvoorbeeld, indien mogelijk, zoveel mogelijk op dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde tijd op, en vermijd cafeïne en alcohol vlak voor het slapengaan. Praat met jouw arts als je voortdurend moeite hebt om in slaap te vallen of in slaap te blijven. Jouw arts kan je helpen jouw slaappatronen te veranderen, wat kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van jouw slaap.